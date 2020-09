NDR Kultur Neo

Klassik trifft Neo Classical, Weltmusik, Pop, Jazz oder Electronica. Bei NDR Kultur Neo begleiten wir Sie montags bis freitags von 22.35 Uhr bis Mitternacht mit einem grenzenlosen Musikmix durch die letzten Stunden des Tages. Vielfältig, handverlesen und kunstvoll collagiert.

Beginn der neuen Saison bei NDR Kultur Neo

Am Montag den 14.9.2020 kehrt NDR Kultur Neo aus der Sommerpause zurück und startet gleich in der ersten Woche mit vielen Beiträgen, Musik und Themen rund um das diesjährigen Reeperbahnfestival in Hamburg.

