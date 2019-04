Stand: 17.04.2019 16:17 Uhr

Die besten Lesetipps zum Tag des Buches

"Es gibt so viele Bücher, dass es keinen Sinn hat, welche zu lesen, die einen langweilen" - das soll Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márques gesagt haben. Damit Sie wissen, was Sie in diesem Frühjahr lesen sollten, stellen Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz die besten Bücher der Saison auf NDR Kultur vor. Am Welttag des Buches klären Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz vom Literaturhaus Hamburg etwa auf, was "Die Liebe im Ernstfall" ausmacht. Außerdem stellen sie Bücher vor, die im Wendland und auf Amrum spielen - ebenso wie am Rhein und an der Seine. Es gibt Empfehlungen über Romane zur Deutschen Einheit, das aktuelle Buch von William Boyd und eine Hommage an die Kuh. Durch die Sendung führt Raliza Nikolov.

Lesetipps zum Welttag des Buches















































Annemarie Stoltenberg stellt vor:

Rhiannon Navin : Alles still auf einmal. dtv, 15,90 €

: Alles still auf einmal. dtv, 15,90 € Domenico Dara : Der Postbote von Girifalco. Kiepenheuer & Witsch, 16,99 €

: Der Postbote von Girifalco. Kiepenheuer & Witsch, 16,99 € Charles Lewinsky : Der Stotterer. Diogenes, 24 €

: Der Stotterer. Diogenes, 24 € John Ironmonger : Der Wal und das Ende der Welt. S. Fischer, 22 €

: Der Wal und das Ende der Welt. S. Fischer, 22 € Alexandra Friedmann : Sterben für Anfänger. Btb, 20 €

: Sterben für Anfänger. Btb, 20 € Kati Naumann : Was uns erinnern lässt. HarperCollins, 16,99 €

: Was uns erinnern lässt. HarperCollins, 16,99 € Tracy Barone : Das wilde Leben der Cheri Matzner. Diogenes, 24 €

: Das wilde Leben der Cheri Matzner. Diogenes, 24 € Rolf Dieckmann : Es sind Wölfe im Wald. Ellert & Richter, 9,95 €

: Es sind Wölfe im Wald. Ellert & Richter, 9,95 € Brigitte Glaser : Rheinblick. Ullstein, 20 €

: Rheinblick. Ullstein, 20 € Michal Viewegh: Die Definition von Liebe. Wieser, 17,90 €

Rainer Moritz stellt vor:

Doris Knecht : weg. Rowohlt Berlin, 22 €

: weg. Rowohlt Berlin, 22 € Saša Stanišić : Herkunft. Luchterhand, 22 €

: Herkunft. Luchterhand, 22 € William Boyd : Blinde Liebe. Kampa, 24 €

: Blinde Liebe. Kampa, 24 € György Dragomán : Löwenchor. Suhrkamp, 24 €

: Löwenchor. Suhrkamp, 24 € Pierre Lemaitre : Die Farben des Feuers. Klett-Cotta, 25 €

: Die Farben des Feuers. Klett-Cotta, 25 € Vincent Almendros : Ins Schwarze. Wagenbach, 16 €

: Ins Schwarze. Wagenbach, 16 € Heinrich Steinfest: Der schlaflose Cheng. Piper, 16 €

Der schlaflose Cheng. Piper, 16 € Helen Weinzweig: Schwarzes Kleid mit Perlen. Wagenbach, 22 €

Schwarzes Kleid mit Perlen. Wagenbach, 22 € Agnès Poirier : An den Ufern der Seine. Klett-Cotta, 25 €

: An den Ufern der Seine. Klett-Cotta, 25 € Werner Lampert: Die Kuh. teNeues, 49,90 €

Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen gemeinsam vor:

Lauter Lyrik

1 Gedicht aus: John Burnside (Hrsg): Natur! 100 Gedichte. Penguin, 22 €

Eine Wiederholung der Sendung hören Sie am 28. April 2019 ab 20 Uhr in der Sendung "Sonntagsstudio".

Alle Buchtipps vorheriger Sendungen Das Gemischte Doppel auf NDR Kultur Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg und der Hamburger Literaturhaus-Chef Rainer Moritz präsentierten zu jeder Jahreszeit ihre aktuellen Büchertipps. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gemischtes Doppel | 23.04.2019 | 10:00 Uhr