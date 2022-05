Stand: 23.05.2022 20:17 Uhr Der Nachtclub vom 23.05.2022 - 27.05.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams, am Freitag um 21:00 Uhr gibt es den Nachtclub ÜberPop mit Henning Cordes zum Thema ASMR in der Musik.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachclub in Concert. Am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-JOY Nachtclub Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 23.05.2022 - 27.05.2022 Datum Moderation: Montag, 23.05.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 23.05.2022, 21 - 22 Uhr Uli Patzwahl Dienstag, 24.05.2022, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 24.05.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 25.05.2022, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-JOY Nachtclub Intro mit Jessica Schlage Mittwoch, 25.05.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 26.05.2022, 20 - 21 Uhr Siri Keil Donnerstag, 26.05.2022, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 27.05.2022, 20 - 21 Uhr Oliver Schrader Freitag, 27.05.2022, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop mit Henning Cordes: ASMR in der Musik

Nachtclub in Concert vom 23.05.2022 - 27.05.2022 Datum Thema Montag, 23.05.2022, 22 - 23 Uhr Maximo Park beim A Summer's Tale Festival 2018 Montag, 23.05.2022, 23 - 24 Uhr Kate Nash beim A Summer's Tale Festival 2018 Dienstag, 24.05.2022, 22 - 23 Uhr Zum Geburtstag von Bob Dylan die Wiederholung von Urban Pop: "Bob Dylan - Der unfassbare Gigant" Dienstag, 24.05.2022, 23 - 24 Uhr Bob Dylan bei NTV Unplugged am 17. und 18.11.1994 Mittwoch, 25.05.2022, 22 - 23 Uhr Tocotronic auf dem Rolling Stone Beach Festival 2021 Mittwoch, 25.05.2022, 23 - 24 Uhr Tocotronic auf dem Rolling Stone Beach Festival 2021 (Teil 2), danach Ilgen-Nur beim Reeperbahn Festival 2021 Donnerstag, 26.05.2022, 22 - 23 Uhr Tamikrest beim Reeperbahn Festival 2019 Donnerstag, 26.05.2022, 23 - 24 Uhr Tamikrest beim Reeperbahn Festival 2019 (Teil 2), danach Charlotte Brandi beim Reeperbahn Festival 2018 Freitag, 27.05.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 27.05.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

