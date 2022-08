Stand: 23.08.2022 19:03 Uhr Der Nachtclub vom 22.08.2022 - 26.08.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr den Nachtclub "Out with a bang" - Porcupine Tree sind für ein Album zurück mit Ralf Dorschel.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachclub in Concert. Am Freitag wiederholen wir zu dieser Zeit die N-Joy Nachtclub Soundfiles Hip-Hop.

Der Nachtclub vom 22.08.2022 - 26.08.2022 Datum Moderation: Montag, 22.08.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 22.08.2022, 21 - 22 Uhr Jumoke Olusanmi Dienstag, 23.08.2022, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 23.08.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 24.08.2022, 20 - 21 Uhr Stephan Fritzsche Mittwoch, 24.08.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 25.08.2022, 20 - 21 Uhr Siri Keil Donnerstag, 25.08.2022, 21 - 22 Uhr Goetz Steeger Freitag, 26.08.2022, 20 - 21 Uhr Siri Keil Freitag, 26.08.2022, 21 - 22 Uhr "Out with a bang" - Porcupine Tree sind für ein Album zurück - Ralf Dorschel

Nachtclub in Concert vom 22.08.2022 - 26.08.2022 Datum Thema Montag, 22.08.2022, 22 - 23 Uhr Joe Strummer & The Mescaleros 1999 beim Hultsfred Festival Montag, 22.08.2022, 23 - 24 Uhr Joe Strummer & The Mescaleros 1999 beim Hultsfred Festival (Teil 2), danach The Clash 1982 im Shea Stadium Dienstag, 23.08.2022, 22 - 23 Uhr Flowerpornoes beim Rolling Stone Beach Festival 2021 Dienstag, 23.08.2022, 23 - 24 Uhr Moop Mama beim Reeperbahn Festival 2017 Mittwoch, 24.08.2022, 22 - 23 Uhr Bukahara beim Reeperbahn Festival 2020 Mittwoch, 24.08.2022, 23 - 24 Uhr Die Pierce Brothers beim Reeperbahn Festival 2019 Donnerstag, 25.08.2022, 22 - 23 Uhr Sleaford Mods beim Reeperbahn Festival 2019 Donnerstag, 25.08.2022, 23 - 24 Uhr Leoniden beim Reeperbahn Festival 2019 Freitag, 26.08.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 26.08.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

