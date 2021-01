Stand: 08.01.2021 22:57 Uhr Der Nachtclub vom 11.01.2021 - 15.01.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22 Uhr mit Rock- und Popmusik abseits des Mainstreams, von 22 bis 24 Uhr live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert. Montags von 22 bis 24 Uhr die N-Joy Soundfiles HipHop mit DJ Mad und Falk Schacht auf N-Joy, am Freitag gratuliert Gitti Gülden den Musikerinnen Joan Baez und Shawn Colvin in den Nachtclub Classics zu ihren Geburtstagen.

Der Nachtclub vom 11.01.2021 - 15.01.2021 Datum Moderation: Montag, 11.01.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 11.01.2021, 21 - 22 Uhr Christoph Twickel Dienstag, 12.01.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Dienstag, 12.01.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 13.01.2021, 20 - 21 Uhr Harald Mönkedieck Mittwoch, 13.01.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 14.01.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Donnerstag, 14.01.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 15.01.2021, 20 - 21 Uhr Jan Möller Freitag, 15.01.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub Classics mit Gitti Gülden über Joan Baez und Shawn Colvin

Nachtclub in Concert vom 11.01.2021 - 15.01.2021 Datum Thema Montag, 11.01.2021, 22 - 23 Uhr Wiederholung vom Podcast "Urban Pop", heute mit einer Ausgabe über David Bowie Montag, 11.01.2021, 23 - 24 Uhr David Bowie live at Glastonbury 2000 Dienstag, 12.01.2021, 22 - 23 Uhr French Collection: The Young Gods live in Lausanne, 19.09. 2020 Dienstag, 12.01.2021, 23 - 24 Uhr French Collection Mittwoch, 13.01.2021, 22 - 23 Uhr Jungle beim Reeperbahn Festival 2018 Mittwoch, 13.01.2021, 23 - 24 Uhr Jungle beim Reeperbahn Festival 2018 (Teil 2), Charlotte Brandi beim Reeperbahn Festival 2018 Donnerstag, 14.01.2021, 22 - 23 Uhr Okta Logue beim Reeperbahnfestival 2016 Donnerstag, 14.01.2021, 23 - 24 Uhr Teil zwei von Okta Logue beim Reeperbahnfestival 2016, danach Die Heiterkeit vom gleichen Festival. Freitag, 15.01.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop. Freitag, 15.01.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop.

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | 11.01.2021 | 20:00 Uhr