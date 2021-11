Stand: 04.10.2021 16:52 Uhr Der Nachtclub vom 01.11.2021 - 05.11.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock- und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr die Nachtclub Classics über 50 Jahre Manfred Mann's Earth Band mit Ralf Dorschel.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 01.11.2021 - 05.11.2021 Datum Moderation: Montag, 01.11.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 01.11.2021, 21 - 22 Uhr Uli Patzwahl Dienstag, 02.11.2021, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 02.11.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 03.11.2021, 20 - 21 Uhr Wiederholung N-Joy Nachtclub Intro mit Jessica Schlage Mittwoch, 03.11.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 04.11.2021, 20 - 21 Uhr Harald Mönkedieck Donnerstag, 04.11.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 05.11.2021, 20 - 21 Uhr Christoph Twickel Freitag,05.11.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub Classics über 50 Jahre Manfred Mann's Earth Band mit Ralf Dorschel

Nachtclub in Concert vom 01.11.2021 - 05.11.2021 Datum Thema Montag, 01.11.2021, 22 - 23 Uhr Giant Rooks beim SWR 3 New Pop Festival 2021 Montag, 01.11.2021, 23 - 24 Uhr Giant Rooks beim SWR 3 New Pop Festival 2021 (Teil 2), danach Celeste beim gleichen Festival Dienstag, 02.11.2021, 22 - 23 Uhr Kadavar beim Reeperbahn Festival 2021 Dienstag, 02.11.2021, 23 - 24 Uhr Milliarden beim Reeperbahn Festival 2020 Mittwoch, 03.11.2021, 22 - 23 Uhr Antje Schomaker beim Reeperbahn Festival 2021 Mittwoch, 03.11.2021, 23 - 24 Uhr Balbina beim Reeperbahn Festival 2021 Donnerstag, 04.11.2021, 22 - 23 Uhr Jupiter Jones beim Reeperbahn Festival 2021 Donnerstag, 04.11.2021, 23 - 24 Uhr Jupiter Jones beim Reeperbahn Festival 2021 (Teil 2), danach Sigrid beim SWR 3 New Pop Festival 2021 Freitag, 05.11.2021, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 05.11.2021, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

