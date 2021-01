Stand: 29.01.2021 18:41 Uhr Der Nachtclub vom 01.02.2021 - 05.02.2021

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr den Nachtclub ÜberPop mit Henning Cordes über Afrofuturismus in der Gegenwart.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachclub in Concert. Montags wiederholen wir zur Zeit ab 22 Uhr den Podcast Urban Pop, danach gibt es ein Konzert zum Thema.

Der Nachtclub vom 01.02.2021 - 05.02.2021 Datum Moderation: Montag, 01.02.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 01.02.2021, 21 - 22 Uhr Oliver Schrader Dienstag, 02.02.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Dienstag, 02.02.2021, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 03.02..2021, 20 - 21 Uhr Siri Keil Mittwoch, 03.02.2021, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 04.02.2021, 20 - 21 Uhr Ruben Jonas Schnell Donnerstag, 04.02.2021, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 05.02.2021, 20 - 21 Uhr Matias Boem Freitag, 05.02.2021, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop von Henning Cordes zum Thema Afrofuturismus in der Gegenwart

Nachtclub in Concert vom 01.02.2021 - 05.02.2021 Datum Thema Montag, 01.02.2021, 22 - 23 Uhr Wiederholung vom Podcast "Urban Pop" mit der Folge "Bruce Springsteen - für immer der Boss" Montag, 01.02.2021, 23 - 24 Uhr Bruce Springsteen Live On Broadway vom 17. Und 18. Juli 2018 Dienstag, 02.02.2021, 22 - 23 Uhr Of Monsters And Men bei der Online-Version des Iceland Airwaves Festivals 2020, danach Ásgeir vom gleichen Festival Dienstag, 02.02.2021, 23 - 24 Uhr Der zweite Teil von Ásgeir beim Iceland Airwaves Festivals 2020, danach Mammút beim gleichen Festival Mittwoch, 03.02.2021, 22 - 23 Uhr Rhiannon Giddens vom TFF Rudolstadt 2015 Mittwoch, 03.02.2021, 23 - 24 Uhr Der zweite Teil von Rihannon Giddens und Kat Frankie beim Reeperbahn Festival 2027 Donnerstag, 04.02.2021, 22 - 23 Uhr Die Black Pumas 2020 im Gloria in Köln Donnerstag, 04.02.2021, 23 - 24 Uhr Der zweite Teil der Black Pumas im Gloria in Köln und Fontaines D.C. 2020 in den RTÉ Studios in Dublin Freitag, 05.02.2021, 22 - 23 Uhr Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 05.02.2021, 23 - 24 Uhr Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | 01.02.2021 | 20:00 Uhr