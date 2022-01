Stand: 07.01.2022 19:36 Uhr 75 Jahre David Bowie

Am 8.1.2022 wäre David Bowie 75 geworden.

Der Nachtclub erinnert an ihn im den kommenden Tagen.

Sa. 08.01.22 um 5.04 Uhr - die David Bowie Nightlounge



Mo. 10.01.22 um 21.04 Uhr - der Nachtclub mit Thomas Haak und Bowie-Coversongs.



Danach ab 22.04 Uhr - Urban Pop: David Bowie - Superstar mit Peter Urban und Ocke Bandixen,

danach Ausschnitte aus dem Konzert "David Bowie live at the Santa Monica Civic Auditorium, Los Angeles, 20.10.1972".

Als Abschluss der Podcast Tatort Pop von Goetz Steeger mit der Folge "Bowie in den 90ern"



Mehr über David Bowie aus der Nachtclub Mediathek 58 Min David Bowie - Comics & Popkultur Reinhard Kleist hat ein Graphic Novel über David Bowie verfasst. Birgit Reuther spricht mit ihm über die vielen Facetten von Bowie und seinen Kunstfiguren. 58 Min

