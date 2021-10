Neue Freeses-CD - "Dabei sein und alles" Sendedatum: 15.10.2021 08:00 Uhr Beste Folgen, neue Lieder und ein Bonus-Hörspiel um Ehre, Hoffnung und Intrigen: Ab sofort auf der neuen CD der beliebten Comedy-Familie "Wir sind die Freeses".

Endlich wieder anfassen und umarmen – zumindest teilweise und je nach Region und je nach Impf-, Antigen- oder Sonstwas-Status! Fühlt Euch gedrückt! Auch das Freese-Team hat wieder Spaß an der persönlichen Begegnung und dem zwanglosen Rangeln.

Sportlich geht es auch in dem diesjährigen Bonus-Hörspiel zu. Ein echtes Sport-Drama um Ehre, Hoffnung, Intrigen und Auferstehung, wie man es sonst nur aus Hollywood-Baseballfilmen kennt. Eine Verbeugung an dieser Stelle vor Michael Stich, der mit der Portion erfrischender Selbstironie das Werk veredelt hat.

Diese Hexe!!! Ausgerechnet an Oma Rosis siebzigstem Geburtstag im Clubheim des Tennisvereins taucht Erzfeindin Heidi Sievers ohne Einladung auf und behauptet allen Ernstes vor allen Anwesenden, dass Rosemarie Freese noch nie ein Tennismatch bestritten habe, und verlangt entsprechend den Vereinsstatuten die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft. Leider stimmt das auch alles! Doch mit ihrer alkoholbedingten Hybris kündigt Oma ein Match und den Sieg über Sievers an. All in – mit allen bitteren Konsequenzen. Oha. Wie macht man in kurzer Zeit aus einer Dame, die seit fast 40 Jahren nur für den Campari-O auf der Clubterrasse in das Tennisröckchen geschlüpft ist, eine echte Spielerin?

Wir sind die Freeses - "Dabei sein und alles" CD 1 Titel Inhalt 1 Azubi Freese 2 Tiergender 3 Verklappen 4 Sugarsvenni 5 Eisschlange 6 Essen oder Trinken 7 Der lange Schatten der Macht 8 Lügen für Zeitgewinn 9 Freese 1 an alle – E-Bike-Paare 10 Mario 11 Cyrano 12 Hunde-Quality-Time 13 Frisurkosten 14 Covid-Hund 15 Expertenabsolution 16 Sicherheitsrisiko 17 Schmierentheater 18 Vardoger 19 Persönliche Anwesenheit 20 Begleitperson 21 Kuscheltierneid 22 Scheißgeburtstag 23 Blaulicht-Gaffer 24 Wirksamkeit 25 Lies ma vor 26 Freese 1 an alle –Gammelmasken 27 Corona-Freunde 28 Familientinder 29 Leidenschaft und Augenhöhe 30 Wichteln 31 Das Kerber-Aus 32 Leck mich an Arsch, Corona

Wir sind die Freeses - "Dabei sein und alles" CD 2 Titel Inhalt 1 Endlich machen 2 Heim-Arbeitsunfall 3 Schmecken ohne Probieren 4 Projekt Fabian 5 Aufrechter Gang 6 Gerätepsycho 7 Die Abrechnungsabrechnung 8 Torsteher 9 Freese 1 an alle – Kondomanprobe 10 Man kommt mal raus 11 Das Flüstern des Kleides 12 Fotoüberwachung 13 Saharastaub 14 Die Candy-Crush-Affäre 15 Großhandelsfahrten 16 Kernroutine 17 Silbenschlucken 18 Traumrettung 19 Frisurenwinkel 20 Heddermasken 21 Birding 22 Wühlmouse’s Eleven 23 Den Finger heben 24 Speckstaub 25 Telegymnastik 26 Freese 1 an alle –Cookie-Richtlinien 27 Nach drüben 28 In sternatumento veritas 29 Marktsnack 30 Betreutes Arbeiten 31 Hüfteinschränkungen 32 Partyleistungsverzeichnis

Bonus-CD: "The rising of bumm bumm Freese" Titel Inhalt 1 Dabei sein und alles: "The rising of bumm bumm Freese"

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 15.10.2021 | 08:00 Uhr