Andreas Altenburg

Geburtsdatum: 23. November 1969

Geburtsort: Pfaffenhofen (Bayern)

Bei NDR 2 seit: 1993, in einem Bastkörbchen vor dem Hauptpförtner ausgesetzt

Bei NDR 2 mache ich: Comedy. Jeden Morgen um 7.17 Uhr "Wir sind die Freeses", dazu jeden Freitag "Freese 1 an alle". Zwischen September 2013 und August 2014 war ich wöchentlich mit "Udo Martens - so seh' ich es" zu hören und bis Juni 2013 mit Harald Wehmeier in "Frühstück bei Stefanie". Dabei habe ich die Steffi und den Udo gesprochen.

Mein stärkster Moment: jedes Mal, wenn mein Flugzeug landet.

Mein schwächster Moment: Als ich mich dabei ertappte, wie ich das Aquarium sauber machte, das meine Kinder eigentlich sowieso gar nicht haben durften. Is' immer so!

Nicht verzichten kann ich auf: meine Frau, meine Familie, Fleisch, Fernsehen, Automatik und Duschen.

Meine Welt wäre noch schöner: mit täglichen Massagen.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... zu Hause. Oder am Wasser.

Noch was? Ich möcht 'n Haus am Wasser.

