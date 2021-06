Sendedatum: 17.02.2017 07:17 Uhr Rosi Freese

Das Familienoberhaupt ist mittlerweile beim 70. angekommen, und das sieht man. Nicht zuletzt durch ihre laszive Unbekümmertheit hat sie sich über die Jahre ein Taxi-Unternehmen zusammengeerbt. Die Chefin fährt nur noch selten und verbringt ihre Quality Time stattdessen mit ihrer Familie oder in der "Eule", einer Eckkneipe, in der man das Rustikale, Zulangende noch zu schätzen weiß. Rosi ist wohlhabend, großzügig und hat das Herz am rechten Fleck. Immerhin bietet sie Tochter und Enkel ein komfortables Dach über dem Kopf. Mit Kabel, DSL und alles.

Hoch die Tassen! Herzlichen Glückwunsch: Oma Rosi wird 70! 70 Jahre ungefragte Meinungen, lustige Sprüche, Aufreger und auch ein paar (männliche) Promi-Bekanntschaften!

