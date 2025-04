Sendedatum: 14.04.2025 06:00 Uhr Wer piept denn da? Genießt den Frühling!

Auf den ersten Blick wirken sie menschlich, und doch schlummern in vielen unserer Artgenossen wilde Tiere. Im Frühling sind wieder possierliche Gesellen in freier Natur zu beobachten. Mit welchen Lauten sie auf sich aufmerksam machen, wie farbenfroh ihr Gefieder ausfällt und welches Futter sie bevorzugen - das hören Sie in unserer Serie "Wer piept denn da?". Die Comedy passend zur Jahreszeit gibt es hier zum Nachhören.

Alle Folgen zum Nachhören und Download

Zum Frühlingsanfang kommt hier nochmal die vollständige Rutsche. Viel Spaß!

AUDIO: Wer piept denn da? Der Asphaltspecht (1 Min) Wer piept denn da? Der Asphaltspecht (1 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? Die Ballblimse (2 Min) Wer piept denn da? Die Ballblimse (2 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? Die Baulumme (2 Min) Wer piept denn da? Die Baulumme (2 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? Der Bikerich (1 Min) Wer piept denn da? Der Bikerich (1 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? - Das Blaukehlchen (1 Min) Wer piept denn da? - Das Blaukehlchen (1 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? Das Blaupünktchen (2 Min) Wer piept denn da? Das Blaupünktchen (2 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? Die Bolzplatzkrähe (2 Min) Wer piept denn da? Die Bolzplatzkrähe (2 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? - Der Gurgelhupf (1 Min) Wer piept denn da? - Der Gurgelhupf (1 Min)

AUDIO: Wer piept denn da? - Die Handybrüllmeise (1 Min) Wer piept denn da? - Die Handybrüllmeise (1 Min)