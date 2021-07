Mit NDR 2 zur Hansesail 2021 in Rostock Die 30. Hanse Sail findet vom 5. bis 8. August im Rostocker Stadthafen, in Warnemünde und auf der Warnow statt. Auf dem NDR Campus am Hafenkran gibt es volles Programm mit dem NDR 2 Family Fun-Modul.

Über 120 Traditions- und Museumsschiffe zum Bestaunen und Mitsegeln, Veranstaltungen, Erlebnisgastronomie, Fahrgeschäfte, ein Kunst- und Kulturbereich und ganz viel maritimes Flair: Das bietet die Hanse Sail Rostock - auch in diesem Jahr, natürlich Corona-konform.

Spaß und Entspannung auf dem NDR Campus

Weitere Informationen Die Hanse Sail 2021 in Rostock unter Corona-Bedingungen Das bedeutet Einschränkungen für die Besucher im Stadthafen, in sogenannten Erlebnisbereichen und auf den Gästeschiffen. mehr

In Bereich "Funkstation" am Stadthafen findet sich der NDR Campus: Hier können die Gäste entspannen, Musik hören, im Liegestuhl mit den Füßen im Sand den Blick auf die Schiffe genießen. Auf rund 1.200 Quadratmetern direkt am Hafenkran laden NDR 1 Radio MV, das "Nordmagazin", NDR 2 und N-JOY mit mit Live-Übertragungen, Musik, Infotainment, Familienwelt oder Chill-Out-Sounds ein. Mitten auf dem Campus präsentiert NDR 2 das Family Fun-Modul. Hier gibt es das NDR 2 Quartertramp-Bungee-Trampolin, bei dem Sprünge und Saltos bis zu einer Höhe von sieben Metern möglich sind. Ein geschultes NDR 2 Team betreut die jungen Besucherinnen und Besucher vor Ort.

Weitere Aktivitäten bieten auf dem NDR Campus eine Tischtennisplatte und ein Tischkicker. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher an der NDR Mash Machine als DJ ausprobieren und sich beim Fotomodul virtuell in ein Studio begeben – im Anschluss erhalten sie das Foto zum Mitnehmen.

Der NDR Campus öffnet am Donnerstag und Freitag jeweils um 15 Uhr, am Sonnabend um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Die offizielle Eröffnung der Hanse Sail findet am Donnerstag, 5. August, ab 16.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten statt mit NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna statt.

Hygiene & Sicherheit: Selbstverständlich steht die Gesundheit im Vordergrund! 15.000 Besucher*innen können in diesem Jahr gleichzeitig das Veranstaltungsgelände besuchen. Zutritt erhalten geimpfte, getestete und genesene Personen. Alle aktuellen Infos dazu entnehmen Sie bitte der Infoseite der Hanse Sail unter hansesail.com.

Open Air und Eintritt kostenfrei. Änderungen im Programm sind vorbehalten.