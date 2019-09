Sendedatum: 12.09.2019 06:00 Uhr

Wir machen Göttingen ab sofort zu "Soundcheck City"

Göttingen ist die "Soundcheck City": Vom 12. bis zum 14. September feiern Künstler und Fans jetzt zum achten Mal die weltbesten Newcomer. Fulminanter Abschluss ist das Finale mit großen Namen der "Musikszene Deutschland" in der Lokhalle. Das "Herz" des Festivals ist die NDR 2 City Stage auf dem Schützenplatz.

NDR 2 überträgt die Shows vom #ndr2soundcheck im Livestream und liefert vor, zwischen und nach den Shows frische Bilder, Berichte und Videos.

Fix Tickets sichern! Die Konzerte von Johannes Oerding, Lewis Capaldi, Dermot Kennedy, Dean Lewis und Freya Ridings sind bereits ausverkauft.

Für Christopher, Sam Fender und Declan J. Donovan gibt es noch Tickets an der Abendkasse des Deutschen Theaters. Diese öffnet zum Einlass, also eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Für die Konzerte in der "Halle 2" und die "Musikszene Deutschland" in der Lokhalle gibt es noch Resttickets am NDR 2 Infopoint an der City Stage auf dem Schützenplatz.