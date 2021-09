"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Schillig Stand: 21.09.2021 13:40 Uhr Am 21. September ist der gesuchte Ort Schillig! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Dienstag, 21. September, ist der gesuchte Ort Schillig in der Gemeinde Wangerland. Der kleine Ort an der Nordsee ist ein Paradies für Camping-Fans und Strandurlauber. Frank Onnen ist der Leiter des Campingplatzes, der zu den ältesten und größten Plätzen Deutschlands gehört. Direkt am Sandstrand befinden sich 1.700 Stellplätze. Im Sommer kommen bis zu 5.000 Tagesgäste nach Schillig, wie Axel Siebert von der Wangerland Tourist Information berichtet.

Das iPad geht an... Ina Knabe aus Wolfsburg.

