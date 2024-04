NDR 1 Niedersachsen beim Hannover-Marathon Stand: 10.04.2024 12:00 Uhr Am Sonntag, 14. April, findet in Hannover wieder der Marathon statt. Bis zu 20.000 Teilnehmende von Marathonis bis Walker werden von bis zu 180.000 Zuschauenden angefeuert.

Am 14. April 2024 startet wieder der Hannover-Marathon: Die bis zu 20.000 Sportlerinnen und Sportler treten nicht nur in der Disziplin Marathon an, sondern auch im Halbmarathon, 10-km-Lauf, Walking und Nordic Walking. Die bis zu 180.000 Besucherinnen und Besucher feuern sie an. Die Strecke führt durch die Innenstadt - Start und Ziel ist das Neue Rathaus. NDR 1 Niedersachsen präsentiert den ADAC Marathon Hannover und das NDR Fernsehen überträgt ihn live.

Der Hannover-Marathon: NDR 1 Niedersachsen sendet live von der Bühne

NDR 1 Niedersachsen sendet am Sonntag von 9 bis 12 Uhr live von der Bühne am Trammplatz. Susanne Neuß und Andreas Kuhlage moderieren dort im mobilen Studio. Schorse ist live ganz an der Spitze des Marathons in einer elektrischen Isetta dabei. Andi Gervelmeyer feuerte die Läuferinnen und Läufer an der NDR 1 Fankurve am Aegidientorplatz an. Auch das NDR Fernsehen überträgt den Marathon live von 8.45 Uhr bis 12 Uhr.

NDR 1 Laufgruppe gibt alles

NDR 1 Niedersachsen hat 300 Startersets – bestehend aus Startgebühr und Laufshirt – für das Laufspektakel verlost. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der NDR 1 Laufgruppe erkennen Sie an den blauen NDR 1 Niedersachsen Shirts.

Startzeiten 9.00: Marathon

9.30: Marathon-Staffeln

10.35: Halbmarathon

13.15: 10-km-Lauf

13.40: Walking, 10 km

13.41: Nordic Walking, 10 km

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.04.2024 | 09:00 Uhr