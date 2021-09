"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Nikolausdorf Stand: 16.09.2021 13:40 Uhr Am 16. September ist der gesuchte Ort Nikolausdorf! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Donnerstag, 16. September ist der gesuchte Ort Nikolausdorf. Das Dorf liegt in der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg. Einmal im Jahr wird der kleine Ort zu einer Art Metropole der Wünsche. Mehr als 6.000 Briefe und Wunschzettel kommen zur Weihnachtszeit hier an. Alle adressiert an den Nikolaus, das Christkind oder den Weihnachtsmann. Hubert Weddehage und ein Team von Ehrenamtlichen, zu denen auch Lydia Fleming gerhört, beantworten alle Briefe der Kinder. Seit mehr als 50 Jahren gibt es das Weihnachtspostamt in Nikolausdorf.

Das iPad geht an... Verena Meyer aus Neuenkirchen-Vörden.

