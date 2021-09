"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Lüneburg Stand: 24.09.2021 13:40 Uhr Am 24. September ist der gesuchte Ort Lüneburg! Vom 30. August bis zum 24. September stellte Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang war Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellte täglich einen anderen Ort vor. Am Freitag, 24. September, ist der letzte gesuchte Ort Lüneburg: Die Stadt der Rosen und des Salzes. Seit mehr als 14 Jahren wird die beliebte Fersehserie "Rote Rosen" in Lüneburg gedreht. Viele Touristen kommen auch deshalb in die schöne Hansestadt in der Heide. Lara-Isabelle Rentinck spielt in der Serie Amelie Fährmann.

Salzgeschichte zum Anfassen

Jahrhundertelang bestimmt Salz die Geschichte der Stadt. Über Lübeck wurde das begehrte Gut im ganzen Ostseeraum gehandelt. Es diente vor allem zur Konservierung von Lebensmitteln. Im Deutschen Salzmuseum können sich Besucherinnen und Besucher über das "weiße Gold" informieren und erfahren, wie es damals abgebaut wurde.

Das iPad geht an... Thomas Heidebreck.

