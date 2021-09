"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Hildesheim Stand: 08.09.2021 13:40 Uhr Am 8. September ist der gesuchte Ort Duderstadt! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Mittwoch, 8. September ist der gesuchte Ort Hildesheim. Am 1.000-jährigen Rosenstock des Hildesheimer Doms trifft Schorse Weihbischof Heinz Günther Bongartz, der ihm einiges über die bedeutenden Kirchen der Stadt erzählt. Der 1.200 Jahre alte Hildesheimer Dom ist ein Paradebeispiel für eine romanische Kirche. Die Michaeliskirche wurde 1033 geweiht und ist der bedeutendste romanische Bau nördlich der Alpen. Beide Bauten sind UNESCO-Weltkulturerbe.

Die älteste Zeitung und schönstes Fachwerk

Direkt am Marktplatz in der Innenstadt ist auch die Hildesheimer Allgemeine Zeitung angesiedelt. Sie ist die älteste Tageszeitung Deutschlands. Außerdem befinden sich viele historische Gebäude am Marktplatz. Am bekanntesten ist wohl das Knochenhauer-Amtshaus. Es entstand 1529 im Stil der Gotik und Renaissance und gilt als einer der schönsten Fachwerkbauten weltweit. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört und 1989 originalgetreu wiederaufgebaut. Heute beherbergt es das Stadtmuseum.

Das iPad geht an... Anke Arstmann aus Rinteln.

Weitere Informationen Machen Sie mit! Wo bin ich? Wir in Niedersachsen suchen Schorse Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen anderen Ort in Niedersachsen vor: Raten Sie mit und gewinnen Sie ein iPad! Alle Infos zur Tour finden Sie hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 08.09.2021 | 13:40 Uhr