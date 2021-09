"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Greetsiel Stand: 17.09.2021 13:40 Uhr Am 17. September ist der gesuchte Ort Greetsiel! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Freitag, 17. September, ist der gesuchte Ort Greetsiel. Der Ort liegt als malerischer Sielort an der Leybucht im westlichen Ostfriesland und ist immer einen Besuch wert. Wer mit dem Fahrrad nach Greetsiel am Deich entlangfährt, kommt an urigen Dörfern, historischen Windmühlen und berühmten Leuchttürmen vorbei. Im kleinen und romantischen Fischerhafen ist mit 25 Krabbenkuttern die größte Kutterflotte Ostfrieslands zuhause. Neben dem Hauptfang, den Nordseekrabben – auch "Granat" genannt – fangen die Kutter auch Schollen, Scharben oder Seezungen. Der historische Hafen Greetsiel ist über 600 Jahre alt.

Das iPad geht an... Karl Freese aus Hinte bei Emden.

