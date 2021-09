"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Emden Stand: 10.09.2021 13:40 Uhr Am 10. September ist der gesuchte Ort Emden! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Freitag, 10. September ist der gesuchte Ort Emden. Die Seehafenstadt an der Emsmündung ist die größte Stadt Ostfrieslands. Wer auf die Insel Borkum möchte, fährt bei Kapitän Bernd Ramm auf der Fähre mit. Er legt die zweistündige Strecke zweimal am Tag zurück. In der Stadt selbst ist, neben der Kunsthalle Emden, das Otto-Huus von Otto Waalkes einen Besuch wert. Fabian Schnorrenberg arbeitet im Otto Huus und führt Besucherinnen und Besucher durch das bewegte Leben des Komikers. Außerdem kann man mit einem Schiff über den Dollard nach Holland fahren oder mit dem Auto 30 Kilometer zum niedlichen rot-gelben Pilsumer Leuchtturm fahren.

Das iPad geht an... Jens Cahl aus Bad Lauterberg.

