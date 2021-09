"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Einbeck Stand: 03.09.2021 13:40 Uhr Am 3. September ist der gesuchte Ort Einbeck. Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Freitag, 3. September, ist der gesuchte Ort Einbeck. Anschaulicher als in Einbeck kann man Geschichte kaum erleben. Wer durch die Gassen der Altstadt bummelt, trifft überall auf jahrhundertealte Gebäude. Mehr als 400 Fachwerkhäuser verschiedener Baustile sind dort versammelt, von der Gotik bis zum Klassizismus. Bis heute ist das Städtchen in Südniedersachsen, zwischen Harz und Weser, für sein Bier bekannt. Deswegen macht Schorse eine Stadtführung mit der historischen Braumagd Elena Küchemann und spricht mit ihr über die Braukunst der Stadt.

Oldtimer – soweit das Auge reicht

Im PS Speicher, dem Oldtimer Museum mit über 400 Exponaten, wird er in die Welt der Oldtimer von Constanze Klein eingeführt. Den Grundstock bildete die Sammlung des Einbecker Kaufmanns Karl-Heinz Rehkopf. Unter den Exponaten sind Raritäten wie ein Motorrad des Herstellers Hildebrand & Wolfmüller aus dem Jahr 1894 oder der Benz Patent-Motorwagen Victoria von 1894.

