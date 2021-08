"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Celle Stand: 30.08.2021 13:40 Uhr Am 30. August ist der gesuchte Ort Celle! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Montag, 30. August ist der gesuchte Ort Celle, das südliche Tor zur Lüneburger Heide. Knapp 70.000 Menschen wohnen in dieser tollen Stadt. Nicht wenige davon in einem der über 400 schönen Fachwerkhäusern, einige leider auch in der Justizvollzugsanstalt, die in den 70ern durch ein Loch in ihrer Mauer bekannt wurde.

Im Celler Schloss, das in einer kleinen Parkanlage steht, mit altem Baumbestand und Wassergraben, trifft sich Schorse mit Gästeführerin Ulrike Eggers. Sie führt ihn einmal durch Schloss und erzählt ihm einiges über die Geschichte. Im Landgestüt Celle unterhält sich Schorse mit Gestütsassistentin Sarah Handke. Auch sie gibt den Hörerinnen und Hörern wertvolle Tipps zur gesuchten Stadt.

Das iPad geht an... Matthias Festing aus Lügde.

