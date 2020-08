Stand: 13.08.2020 11:22 Uhr

Wir in Niedersachsen: Schorse besucht starke Niedersachsen

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – ist wieder mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs. Auf seiner Tour "Wir in Niedersachsen" stellt er erfolgreiche Menschen und Firmen vor und berichtet täglich von einem anderen Ort. Vom 17. August bis zum 4. September besucht er herausragende Firmen, besondere Institute oder niedersächsische Persönlichkeiten.

Schorse: Tour durch ganz Niedersachsen

15 Orte im ganzen Land verteilt stehen auf dem Tourplan. "Wir haben nicht nur VW, Conti und die Meyer-Werft in Niedersachsen. Es gibt so viele tolle Firmen und phantastische Menschen, die diese Firmen und Institute zum Pulsieren bringen. Einige davon wollen wir besuchen und vorstellen", freut sich Schorse. Täglich um 5.20 Uhr, 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.40 Uhr und 13.50 Uhr meldet er sich im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Wir in Niedersachsen: Stationen auch im NDR Fernsehen

Vom 17. bis zum 21. August sind seine Stationen der ersten Tour-Woche auch im NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen zu sehen – immer ab 19.30 Uhr. Alle Informationen, Bilder und Videos der kompletten Tour sehen Sie hier auf dieser Seite.

"WAS": Die erste Station

Die Tour beginnt am 17. August in Wietmarschen bei der Firma "Ambulanz und Sonderfahrzeug GmbH" ("WAS"). Jährlich werden von dieser Firma über 1.600 Sonder- und Ambulanzfahrzeuge für die ganze Welt produziert. Dabei handelt es sich um besonders stabile Rettungswagen für XXL-Patienten, Fahrzeuge mit Videoüberwachung, damit sich die Rettungskräfte vor eventuellen Patienten-Übergriffen schützen können, und Einsatzfahrzeuge mit besonders großen Reifen für Wüsteneinsätze.

Weitere Informationen Schorse unterwegs: Die Touren in der Übersicht Schorse tourt gerne durch Niedersachsen. Wo er bislang überall zu Besuch war - und welche Aktivitäten er ausprobiert hat, sehen Sie hier. mehr