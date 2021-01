Wildes Wunsch-Wochenende: Machen Sie mit! Sendedatum: 29.01.2021 10:00 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen erfüllt wieder Ihre wilden Musikwünsche. Am letzten Januar-Wochenende kommt das Wilde Wunsch-Wochenende zurück.

Am Wilden Wunsch-Wochenende vom 29. bis zum 31. Januar spielen Susanne Neuß, Michael Thürnau und Andreas Kuhnt 58 Stunden nonstop Ihre Musiktitel. Auch Arne-Torben Voigts und Schorse lassen es sich natürlich nicht nehmen, an diesem Wochenende regelmäßig im Studio von NDR 1 Niedersachsen vorbei zu schauen. Bevor es aber richtig wild wird, sind Sie dran: Wünschen Sie sich etwas Wildes! Egal, ob aufregend oder romantisch, Schlager oder Klassik, Hip Hop, Jazz oder Funk. Ob Heintje oder Mozart, Lady Gaga oder Led Zeppelin – jeder wilde Musikwunsch ist erlaubt.

Mitmachen und Traumreise oder iPad gewinnen

Unter allen Teilnehmern verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Arktis oder Antigua, Italien oder Indonesien, Portugal oder Peru? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehn iPads der Kultmarke Apple im Wert von jeweils etwa 350 Euro. Die Gewinner der iPads werden am Wilden Wunsch-Wochenende bekannt gegeben. Der Gewinner der Traumreise wird am Montag, 1. Februar, ab 6 Uhr während der Sendung Hellwach benachrichtigt. Die Preise werden von Lotto Niedersachsen gestiftet.

58 Stunden Spaß pur

Mit ein bisschen Glück schafft es Ihr Musikwunsch in unser Programm: Die Musikredaktion stellt aus vielen wilden Wünschen das Wilde Wunsch-Wochenende zusammen. Es startet am Freitag, 31. Januar, um 10 Uhr und endet erst am Sonntag, 2. Februar, um 20 Uhr.

Wilde Wünsche per Telefon oder NDR Niedersachsen-App ...

Sprechen Sie Ihre wilden Wünsche auf den Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (08000) 300 300. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken – das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App.

... oder gleich hier!

Füllen Sie das Formular vollständig aus und wünschen Sie sich Ihren wilden Wunschhit. Verbinden Sie damit eine Geschichte? Dann erzählen Sie sie uns!

Sie können bis zum 27. Januar um 16 Uhr mitmachen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des NDR und Lotto Niedersachsen sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

