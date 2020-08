Sendedatum: 28.08.2020 05:00 Uhr

Wie war der Schulstart in Corona-Zeiten?

In Niedersachsen ist am Donnerstag – nach sechs Wochen Sommerferien – die Schule wieder losgegangen. Und das in Zeiten von Corona. Viele Auflagen mussten von den Schülerinnen und Schülern beachtet werden: Maskenpflicht außerhalb des Klassenraums, vor dem Setzen Hände waschen, Benutzen von gesonderten Eingängen oder voneinander getrennte Pausen. Diese Vorsorge und das Einhalten der Hygienemaßnahmen sollen die Schüler vor einer eventuellen Ansteckung mit Covid-19 schützen. Durch die Ausbreitung des Coronavirus stehen die Schulen vor großen Herausforderungen.

Schulstart: Unterricht, wie immer?

Wie war der Schulstart in Corona-Zeiten? Lief alles glimpflich und planmäßig ab? Haben Ihre Kinder oder Enkel diesen besonderes Start nach den Sommerferien gut weggesteckt? Was haben die Schüler erzählt? Denken Sie, dass die neuen Corona-Verhaltensregeln schnell in den normalen Alltag übergehen werden?

Oder gibt es etwas, worüber Sie sich ärgern? Was hat nicht gut geklappt? Wünschen Sie sich noch weitere Vorsichtsmaßnahmen? Haben Sie Angst vor einer Ansteckung mit Corona, wenn Ihr Kind nun wieder die Schule besucht?

Erzählen Sie es uns. Wie haben Sie den Schulstart in Niedersachsen erlebt?

