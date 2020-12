Sendedatum: 18.12.2020 07:40 Uhr Weihnachtsgruß der Oberschule Weener

Viele Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das trifft nicht nur Künstler, die keine Vorstellungen mehr geben können, sondern auch viele Schüler, die sonst den Jahresausklang mit schönen Konzerten und Weihnachtsfeiern in der Aula begangen haben. Die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Weener in Ostfriesland haben sich zusammen mit ihrem Musiklehrer Gerd Zimmermann in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Einen außergewöhnlichen Weihnachtsgruß haben sie im hauseigenen Tonstudio aufgenommen - und das auf auf zehn Sprachen, sogar auf Plattdeutsch.

