Sendedatum: 06.05.2021 05:10 Uhr Vier-Tage-Woche: Wäre das was für Sie?

Vier Tage arbeiten, bei gleichem Lohn und genauso viel Urlaub - klingt fast zu schön um war zu sein, oder? Ein Friseur in Braunschweig hat dieses Modell tatsächlich eingeführt, um Mitarbeitende stärker an sich zu binden und für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Damit gehört der Salon zu den Vorreitern. Neu ist das Arbeitszeitmodell der Vier-Tage-Woche aber nicht. Das Thema wird schon lange international diskutiert und auch ausprobiert. Wir möchten wissen: Wäre eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich was für Sie? Oder empfinden Sie es eher als stressig, Ihre Arbeit in nur vier Tagen erledigen zu müssen? Was würden Sie mit dem freien Tag machen? Erzählen Sie es uns - wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Nachricht.

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Vier-Tage-Woche: Wäre das was für Sie? : * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 06.05.2021 | 05:10 Uhr