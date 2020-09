U2 - "I Still Haven't Found What I'm Looking For"

Sendedatum: 09.03.2017 15:50 Uhr

Am 9. März 1987 bringt die irische Band U2 eine Platte heraus, die sie zu Superstars machen soll. "The Joshua Tree" ist das fünfte Album der Band, die trotz großer Fangemeinde bis dahin immer noch einen Geheimtipp-Status hat. Aber das ändert sich mit diesem Album schlagartig, denn "The Joshua Tree" spuckt drei Erfolgssingles aus: "Where The Streets Have No Name", "With Or Without You", und "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Der neue U2-Sound

Für "The Joshua Tree" holen sich U2 die Produzenten Daniel Lanois und Brian Eno an das Mischpult. Sie entwickeln den Sound von U2 an den entscheidenden Stellen weiter. Die Songs klingen noch breiter, noch voller und atmosphärischer als auf dem Vorgängeralbum "The Unforgetable Fire". Sänger Bono erinnert sich in einem Interview: "Ich wusste, dass Brian Eno kein Fan von uns war. Das war einer der Gründe, warum wir mit ihm arbeiteten. Ich wollte die andere Seite anhören. Ich wusste, was wir richtig machten. Ich wollte durch ihn herausfinden, was nicht richtig war." Aber nicht nur die Produktion und damit der Sound entfernen sich immer mehr vom Post-Punk-Einfluss der ersten U2-Alben. Auch der Gesang von Bono wirkt geradezu hymnisch.

"I Still Haven't Found What I'm Looking For": Platz eins der Billboard-Charts

Kein Wunder: Denn "I Still Haven't Found What I'm Looking For" orientiert sich am Blues und am Gospel. Und der Text hat spirituelle Qualitäten: "Ich habe die höchsten Berge erklommen, und ich lief durch die Felder. Nur um bei dir zu sein. Ich sprach mit Engelszungen, ich hielt die Hand des Teufels, es war warm in der Nacht, ich war kalt wie ein Stein. Aber bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suche." Die Fans wissen nicht so recht, was Bono ihnen sagen will. Sucht er nach Erleuchtung? Nach Gerechtigkeit? Oder einfach nur nach der Liebe? "I Still Haven't Found What I'm Looking For" basiert auf einer Notiz, die Gitarrist The Edge in seinem Notizblock festgehalten hatte: "Ich glaube, dass das Reich Gottes nah ist. Dann werden alle Farben zusammenfließen. Aber noch immer laufe ich! Denn bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suche." Mit "I Still Haven't Found What I'm Looking For" treffen U2 voll ins Herz der USA - der spirituelle Song schafft es auf Platz eins der Billboard Charts.

Coverversion für den Gottesdienst

Und weil sich die Gospel-Anleihen auch gut in der Kirche umsetzen lassen, macht der New Yorker Harlem Gospel Choir eine Coverversion für den Gottesdienst. U2 bekommen eine Aufnahme zugeschickt, und finden die A-Capella-Gospelversion so klasse, dass sie den Chor für das Konzert im Madison Square Garden auf die Bühne holen. Zu sehen und zu hören ist das im Konzert-Film "Rattle and Hum".

Bis heute haben Laien- und Profi-Gospelchöre den U2-Song im Programm.

