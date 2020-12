Sendedatum: 19.12.2020 12:50 Uhr "Topwords": 3D-Wortspiel

Hoch stapeln – hoch punkten. Der Wortspiel-Klassiker in einer neuen Auflage. Bei diesem Familienspiel dürfen – anders als bei Scrabble – Buchstaben auch aufeinander getürmt werden. So entstehen aus bereits gelegten Wörtern neue Begriffe, die neue Chancen bergen, Buchstaben loszuwerden. So wird in 3D das bereits Gelegte grundlegend verändert. Und: Je höher man Wörter stapelt, desto mehr Punkte bringen sie ein. Das Spielbrett lässt sich beliebig drehen. Für alle, denen Scrabble zu statisch erscheint, ist diese Variante eine spielerische Alternative.

"Topwords" auf einen Blick Für wen? 1 bis 4 Spieler Altersempfehlung ab 8 Jahre Wie lange? 60 Minuten Verlag Spin Master Game Preis 25 Euro

