Thementag: Die Geschichte der Mobilität Stand: 21.10.2020 13:13 Uhr Am Sonnabend, 24. Oktober, moderiert Martina Gilica von 10 bis 15 Uhr den Thementag zur Geschichte der Mobilität.

Gerne wären wir mit dem Außenstudio von NDR 1 Niedersachsen nach Einbeck in den PS.Speicher gefahren, um von dort live zu senden. Leider erlaubt es die aktuelle Corona-Lage im Land nicht. Wir machen das Beste daraus und nehmen Sie einfach übers Radio mit auf eine Reise durch die Geschichte der Mobilität.

Im PS.Speicher in Einbeck steht das Erleben im Mittelpunkt. Damit die Hörerinnen und Hörer zuhause am Radio miterleben können, was in der Ausstellung so alles geboten wird, ist Reporterin Anja Westphal im Museum unterwegs. Sie geht auf Zeitreise und berichtet von den Anfängen der Mobilität bis zur Nachkriegszeit. So erzählt sie zum Beispiel vom ersten Strafzettel für zu schnelles Fahren oder erkundet in einem Hanomag das Hannover der 20er-Jahre. Außerdem sprechen wir mit dem Pressesprecher des Museums Stephan Richter über die Lage der Museen in Corona-Zeiten.

PS.Speicher: Nicht nur für Motoren-Fans

Über 400 historische Fahrräder, Autos und Motorräder stehen im ehemaligen Einbecker Kornspeicher und erzählen die Geschichte der Mobilität. Auf sechs Etagen – rund 5.000 Quadratmeter – geht es durch alle Epochen und Entwicklungsphasen von Automobil und Co. Nicht nur für Fans von Motoren und Pferdestärken ist dieses Museum informativ und abwechslungsreich.

