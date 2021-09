Sting - "Englishman in New York"

Stand: 28.09.2021 16:05 Uhr S

"Ich bin ein Fremder, ein ganz legaler Fremder, ich bin ein Engländer in New York", ein Englishman in New York. 1987 hat Sting diesen Song veröffentlicht. Und den besungenen Engländer gab’s wirklich. Er hieß Quentin Crisp. Sting erzählt auf seiner Facebook-Seite, dass Quentin Crisp ein sehr berühmter Homosexueller aus England war.

"Bleib stets du selbst"

Sting schreibt: "Schon in den 60ern, zu einer Zeit, als es sehr gefährlich war, schwul zu sein. Er wurde oft verprügelt, Homosexualität war ja sogar gesetzlich verboten. Aber er blieb sich immer treu. Ein sehr mutiger Mann. In den 80ern, als er schon ziemlich alt war, ist er dann nach New York ausgewandert - was für ein Schritt in dem Alter! Er kleidete sich auch weiterhin extravagant und sorgte für Aufsehen. Wir haben uns in New York öfter zum Essen getroffen, führten lange philosophische Gespräche, und er sagte immer: Bleib stets Du selbst – egal, was die anderen sagen."

Ein Song für die Ewigkeit

Das Lied, das Sting über Quentin Crisp geschrieben hat, ist ganz große Popkunst. Der wiegende Reggae-Rhythmus passt zu einem Menschen, der über die Fifth Avenue schlendert. Aus den Häusern schallen klassische Klänge auf die Straße, dann harter Rock, dann Jazz - das Saxophon wurde übrigens gespielt von Jazz-Superstar Branford Marsalis. Sting erzählt, dass für ihn der wichtigste Aspekt in der Musik die Überraschung ist. Wenn er ein Lied komponiert, dann packe er so oft es geht etwas Überraschendes rein. Mit seinem "Englishman in New" hat Sting 1987 nicht nur Quentin Crisp ein Denkmal gesetzt, sondern auch einen Song für die Ewigkeit geschaffen.

