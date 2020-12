Sendedatum: 12.12.2020 12:50 Uhr "Speed": Das wohl schnellste Kartenspiel der Welt

Das Spiel "Speed" ist eine Herausforderung. Denn es soll das schnellste Kartenspiel der Welt sein. "Ruhige werden nervös, Nervöse werden hierbei ruhig", sagt der Herausgeber. Das Grundspiel mit 6 Motiven in 6 Farben und der Anzahl 1 bis 5 mit Luftballons, Sternen oder Fahnen – es ist ein typisches Konzentrationsspiel. Zwei Spieler versuchen, so schnell wie möglich und wild durcheinander alle ihre Karten loszuwerden. Einzige Regel hierbei: Beim Legen der Karten muss immer mindestens ein Merkmal übereinstimmen.

Rekord liegt bei 21 Sekunden

Hiervon gibt es nur drei, auf die man sich gleichzeitig konzentrieren muss: Farbe, Motiv oder Anzahl! Der Rekord, alle Karten abzulegen, liegt bei sensationellen 21 Sekunden.

Bei "Speed" gibt es auch eine Fußball-Variante mit Handschuhen und Fußballstiefeln als Motiven und eine christliche Variante mit christlichen Symbolen. Besonders für Menschen konzipiert, die sonst wenig spielen. "Speed" ist sehr erfolgreich in Schulen, Kindergärten und in Therapien eingesetzt unter anderem bei Hyperaktivität oder bei Konzentrationsstörungen. In diesem Jahr feiert das Spiel 25. Geburtstag.

"Speed" auf einen Blick Für wen? 2 Spieler Altersempfehlung ab 10 Jahre Wie lange? 3 bis 5 Minuten Verlag Adlungspiele Preis 9 Euro

