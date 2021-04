Spaßige Suche nach dem Osterei mit Schorse Stand: 01.04.2021 13:40 Uhr Schorse hat vom 22. März bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen versteckt. Wer den Ort erraten hat, konnte sich über ein "Oster-Ei-Pad" freuen.

Schorse hat dieses Jahr den Osterhasen unterstützt: Er ist durch ganz Niedersachsen gefahren und hat neun Ostereier versteckt. Ob in Hameln beim Rattenfänger, in Torfhaus im Harz, am Pilsumer Leuchtturm an der Nordsee oder in Damme bei den Närrinnen und Narren - ein Versteck war schöner als das andere! Schorse hat viele spannende Menschen getroffen, wie zum Beispiel Adolf Herbst, der das Wunder von Lengede miterlebt hat.

Täglich ein "Oster-Ei-Pad"

Täglich hat Schorse von morgens an jede Stunde Tipps zum gesuchten Ort im Programm von NDR 1 Niedersachsen gegeben. Immer mittags wurde das Rätsel dann gelüftet. Unter allen Ratefüchsen mit der richtigen Lösung wurde jeden Tag ein "Oster-Ei-Pad" im Wert von 350 Euro verlost. Mitgerätselt haben mehr als 120.000 Anruferinnen und Anrufer - ein Beweis dafür, dass die Suche nach dem Osterei nicht nur Schorse und seinem Team Spaß gemacht hat.

Hier waren die Ostereier versteckt:

