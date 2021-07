Schorse auf dem Weserradweg: Von Hann. Münden nach Beverungen Stand: 05.07.2021 14:50 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub! Schorse fährt vorweg: Zwei Wochen lang ist er mit dem E-Bike 550 Kilometer auf dem Weserradweg unterwegs und meldet sich immer wieder im Programm mit seinen Erlebnissen.

Vom 5. bis zum 16. Juli fährt Schorse von Hann. Münden bis nach Cuxhaven. Die Strecke von rund 550 Kilometern legt er auf einem E-Bike zurück und berichtet im Programm immer wieder von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Er besucht Sehenswürdigkeiten, trifft Radfahr-Experten und probiert verschiedene Urlaubsaktivitäten aus, wie Sommerrodeln, Paddeln oder Schwimmen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands - Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg - für die zwei Wochen ausgeliehen.

Start in Hann. Münden

Startpunkt des Weserradwegs ist der Weserstein in Hann. Münden, wo Werra und Fulda sich küssen und zur Weser werden. Hann. Münden ist ein ehemaliges Handelsstädtchen ganz im Süden von Niedersachsens. Mit seinen rund 700 Fachwerkhäusern aus sechs Jahrhunderten ist die Stadt einen Besuch wert. Die Stadt bietet verschiedene Erlebnisführungen an. Unter anderem eine Führung mit Doktor Eisenbart, ein erfolgreicher Wanderarzt, der Ende des 17. Jahrhunderts von Markt zu Markt zog und Patienten kurierte. 1727 starb Doktor Eisenbart im Gasthaus "Zum Wilden Mann" in Hann. Münden.

Kloster Bursfelde

Knapp 20 Kilometer nördlich von Hann. Münden liegt das Kloster Bursfelde, eine ehemalige Benediktinerabtei. In dem 1093 gegründeten Kloster lebte bis 1672 eine Mönchsgemeinschaft. Heute ist es ein Geistliches Zentrum mit einem großen Angebot an Seminaren, Tagungen und Kultur.

Kurort Bad Karlshafen

Bad Karlshafen ist ein Kurort im nördlichsten Zipfel Hessens. Bekannt ist er für die Sole, die seit 1838 im Bad Karlshafen sprudelt. Das Thermal-Sole-Heilwasser in der Weser-Therme kommt aus 1.150 Metern Tiefe und ist 46 Grad heiß. In den Schwimmbecken liegt die Wassertemperatur dann bei angenehmen 33 bis 36 Grad. In den Becken mit bis zu 12 Prozent Solegehalt kann man sich angenehm treiben lassen und entspannen. Seit dem 1. Juli hat das Themalbad wieder geöffnet.

