Schorse auf dem Weserradweg: Verden bis Bremen Stand: 13.07.2021 14:50 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub! Schorse fährt vorweg: Zwei Wochen lang ist er mit dem E-Bike 550 Kilometer auf dem Weserradweg unterwegs und meldet sich immer wieder im Programm mit seinen Erlebnissen.

Vom 5. bis zum 16. Juli fährt Schorse von Hann. Münden bis nach Cuxhaven. Die Strecke von rund 550 Kilometern legt er auf einem E-Bike zurück und berichtet im Programm immer wieder von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Er besucht Sehenswürdigkeiten, trifft Radfahr-Experten und probiert verschiedene Urlaubsaktivitäten aus, wie Sommerrodeln, Paddeln oder Schwimmen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands - Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg - für die zwei Wochen ausgeliehen.

Von Verden nach Bremen

Die sechste Etappe startet Schorse in Verden. Er besucht Kollege Roger Lindhorst aus der Musik-Redaktion in Langwedel, dann meldet er sich vom Motorboot und später entspannt er auf dem Wietsee, bevor er die Tagesetappe im Schnoor in Bremen beendet.

Schlosspark Etelsen

Kurz vor Achim ist der Schlosspark Etelsen vorzufinden. Das Schloss im Renaissancestil der Gründerzeit wurde 1886 im Park errichtet. Außerdem steht dort auch ein Mausoleum von 1873. Beide Gebäude wurden durch den Landkreis Verden restauriert. Im Schloss sowie im Park finden häufig Konzerte und Ausstellungen statt.

Uesener Hafen und Wieltsee

Am Uesener Hafen in Achim kann man Motorboote mieten. Die Boote fahren bis zu 35 Kilometer pro Stunde und man braucht keinen Führerschein.

In der Marina am Wieltsee in Weyhe kann man neben Booten auch Hausboote mieten. Außerdem bietet die Umgebung viele Wassersportmöglichkeiten, wie Flusswandern, Wasserkifahren oder Wakeboarden.

Bremen

Die Hansestadt Bremen an der Weser lockt Besucherinnen und Besucher mit vielen Sehenswürdigkeiten. Unter anderem gehört das Rathaus zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Backsteingotik und der Weserrenaissance in Europa. Auch der Roland, eine Statue von 1404, die auf dem Marktplatz steht, gehört zum Weltkulturerbe. 1.200 Jahre Geschichte sind Teil der Stadt. Besonders ersichtlich wird das im mittelalterlichen Stadtquartier "Schnoor", dem ältesten Stadtteil Bremens. Im dem früheren Fischer- und Handwerkerviertel stehen kleine bunte Häuser dicht an dicht. Und dann wären da noch die berühmtesten Bremer: die Stadtmusikanten.

