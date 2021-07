Schorse auf dem Weserradweg: Elsfleth bis Bremerhaven Stand: 15.07.2021 14:50 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub! Zwei Wochen lang ist Schorse mit dem E-Bike auf dem Weserradweg unterwegs gewesen und hat sich immer wieder im Programm mit seinen Erlebnissen gemeldet.

Vom 5. bis zum 16. Juli ist Schorse von Hann. Münden bis nach Cuxhaven gefahren. Die Strecke von rund 550 Kilometern legte er auf einem E-Bike zurück und berichtete im Programm immer wieder von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Er hat Sehenswürdigkeiten besucht, Radfahr-Experten getroffen und so einiges ausprobiert: Sommerrodeln, Kanu fahren und mit den Wölfen heulen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands - Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg - für die zwei Wochen ausgeliehen.

Weserradweg: Von Elsfleth nach Bremerhaven

Die vorletzte Etappe beginnt für Schorse in Elsfleth am Dreimaster "Lissi". Das Fischerhaus Brake ist seine erste Sation, dann schaut er beim Heimatsommer in Nordenham vorbei und endet seine Etappe im Klimahaus in Bremen.

Fischerhaus in Brake

Das Fischerhaus in Brake ist das älteste Gebäude im Ort. Es wurde 1731 erbaut und in den 1990er-Jahren komplett instand gesetzt und restauriert. Braker Heimatbund und der Verein "Kultur im Fischerhaus e.V." organisieren u.a. Konzerte, Kleinkunstveranstaltungen und Lesungen im Fischerhause. Außerdem können sich Brautpaare dort trauen lassen.

Nordenhamer Heimatsommer

Vom 9. Juli bis 8. August findet der Nordenhamer Heimatsommer zum zweiten Mal am Weserstrand statt. Die Veranstaltenden Klaus und Mitzi Brunke bauen am Unonpier wieder einen Biergarten auf. Mit Getränken, Kinderkarussell und Live-Musik lädt der Nordenhamer Heimatsomme Einheimisch eund Gäste zum verweilen ein. Die Öffnungszeiten sind mittwochs bis freitags von 16 bis 22.30 Uhr, samstags von 14 bis 22.30 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Klimahaus Bremerhaven

Die Erlebnis-Ausstellung im Klimahaus Bremerhaven zeigt Besucherinnen und Besuchern die Klimazonen der Erde. Interaktive Stationen laden Groß und Klein dazu ein in die Wissens- und Erlebniswelt einzutauchen und mehr über die Themen Klima, Klimawandel und Wetter zu erfahren. Bremerhaven hat viel zu bieten: Das Klimahaus Bremerhaven ist Teil der Bremerhavener "Havenwelten". Zu dem städtebaulichen Projekt auf ehemaligen Hafenflächen gehören auch das Auswandererhaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum, der Zoo am Meer sowie ein Hotel und ein Einkaufszentrum.

