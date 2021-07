Schorse auf dem Weserradweg: Beverungen bis Grohnde Stand: 05.07.2021 14:50 Uhr Wir in Niedersachsen machen Urlaub! Schorse fährt vorweg: Zwei Wochen lang ist er mit dem E-Bike 550 Kilometer auf dem Weserradweg unterwegs und meldet sich immer wieder im Programm mit seinen Erlebnissen.

Vom 5. bis zum 16. Juli fährt Schorse von Hann. Münden bis nach Cuxhaven. Die Strecke von rund 550 Kilometern legt er auf einem E-Bike zurück und berichtet im Programm immer wieder von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. Er besucht Sehenswürdigkeiten, trifft Radfahr-Experten und probiert verschiedene Urlaubsaktivitäten aus, wie Sommerrodeln, Paddeln oder Schwimmen. Das E-Bike für die Tour hat Schorse beim größten Fahrradhersteller Deutschlands - Kalkhoff im niedersächsischen Cloppenburg - für die zwei Wochen ausgeliehen.

Von Beverungen nach Grohnde

Die zweite Etappe führt Schorse von Beverungen nach Grohnde. Gleich zwei sehenswerte Schlösser liegen auf diesem Abschnitt des Weserradwegs und eine Sommerrodelbahn.

Schloss Fürstenberg

Das Schloss Fürstenberg liegt hoch über dem Wesertal. Seit mehr als 250 Jahren wird in der Porzellanmanufaktur Fürstenberg hochwertiges Tafelgeschirr gefertigt. Außerdem beherbergt das Schloss ein Porzellanmuseum, das über die Geschichte der Manufaktur informiert und natürlich wertvolles Porzellan aus verschiedenen Jahrhunderten zeigt. Neben dem eindrucksvollen Ausblicken können Touristen bei Fühurngen auch eindrucksvolle Einblicke in die Herstellung des Porzellans erlangen.

UNESCO-Weltkulturerbe Corvey

Keine zehn Kilometer weiter lohnt sich ein Halt beim UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Corvey. Die ehemalige Benediktinerabtei liegt am Stadtrand von Höxter, direkt an der Weser. 1.200 Jahre Kultur- und Architekturgeschichte können hier erlebt werden. Die Stadt Höxter selbst ist auch einen Stadtrundgang wert. Denn Höxter zählt zu den ältesten Städten in Norddeutschland mit einem weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern und zahlreichen Fachwerkhäusern.

Weser-Imbiss und Rodelpark

Der Weser-Imbiss in Reileifzen ist ein Geheimtipp. Ulrike Seibüchler betreibt den Imbiss mit viel Liebe. Ihre Spezialität: der hausgemachte Kartoffelsalat. Bei schönem Wetter kann hier direkt an der Weser Rast gemacht werden, Kinder können den Spielplatz nutzen oder Beachvolleyball spielen.

Der Rodelpark Bodenwerder ist was für die ganze Familie. Auf der Allwetter-Sommerrodelbahn geht es erst steil bergauf und dann 950 Meter bergab! Außerdem gibt es Minigolf, Hüpfburgen, Elektro Autos und vieles mehr.

Karte: Schorses Stationen auf dem Weserradweg

