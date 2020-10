Sendedatum: 06.10.2020 05:00 Uhr Nur Bares ist Wahres: Sparen Sie auch?

Die Niedersachsen horten in der Coronakrise offenbar ihr Geld. Nach Informationen der Banken im Land häufen sich auf den Konten von Privatpersonen die Einlagen seit Beginn der Pandemie. Laut Verband der Volks- und Raiffeisenbanken ist die Sparquote so hoch wie zuletzt Anfang der 1990er-Jahre. Rund 20 Prozent ihrer Einnahmen würden die Niedersachsen zur Seite legen, hieß es. Den Grund dafür sehen Finanzexperten darin, dass kaum größere und kostenintensive Auslandsurlaube seit Beginn der Pandemie unternommen wurden. Und auch teure Käufe, wie Autos würden zurzeit nicht getätigt.

Sparen Sie auch?

Haben Sie auch das Glück jetzt in Zeiten von Corona viel Geld zur Seite legen zu können? Urlaub, Restaurant-Besuch, Autokauf: Was hätten Sie, wenn Corona nicht ausgebrochen wäre, mit ihrem Geld gemacht? Was haben Sie mit dem Ersparten vor?

