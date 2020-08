Sendedatum: 15.08.2020 12:40 Uhr

Niedersachsen kocht: Schlesischer Heringssalat

Rezept von Petra Heidemann aus Meppen im Emsland

Zutaten für 4 Personen:

Matjesfilets

Rote Bete

Sellerie zu etwa gleichen Anteilen

Granny-Apfel

Gewürzgürkchen

Zwiebel

Joghurt

Mayonnaise

Pfeffer, (Salz)

Zubereitung:

Matjesfilets abspülen, mit Küchenpapier abtrocknen und klein schneiden, dünne frische Selleriescheiben (Brotmaschine) in Miniwürfelchen schneiden und auf einem Teller mit Küchenpapier kurz in der Mikrowelle "entrohen". Gegarte Rote Bete würfeln, Apfel und Gurken klein würfeln. Mit etwas Mayonnaise und viel Joghurt durchmischen und einige Stunden im Kühlschrank ruhen lassen, damit alles gut durchziehen kann. Erst dann mit Pfeffer und je nach der Beschaffenheit des Matjes salzen. (Dieser Salat muss eine kompakte Konsistenz haben, also ganz anders als etwa in Sahne marinierte Heringe mit Apfel und Zwiebel, die ja in Soße liegen.)

