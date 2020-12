Sendedatum: 19.12.2020 12:50 Uhr "My Farm Shop": Selbstversorgung aus dem Gemüsegarten

Autor Rüdiger Dorn lässt die Spieler Lebensmittel im eigenen Garten anbauen und Nutztiere selber halten – der Selbstversorger ist in. Die Spieler führen einen Bauernhof mit Hofladen. In jedem Spielzug wird mit drei Würfeln gewürfelt. Mit einem Würfel wählt der aktive Spieler einen neuen Ausbau für seinen Hof aus. Die Kombination der anderen beiden Würfel gibt vor, welches Feld auf dem Hof aktiviert wird – und das bei allen Spielern.

Die Ausbauten verbessern die Aktionen, mit denen die Spieler Kühe melken, Schafe scheren, Honig ernten oder Eier sammeln. Diese Rohstoffe können dann verkauft werden. Wer am Ende das meiste Geld gemacht hat, gewinnt. Alle Spieler erhalten in jeder Runde Erträge, keiner muss warten. Das macht das Spiel so kurzweilig.

"My Farm Shop" auf einen Blick Für wen? 2 bis 4 Spieler Altersempfehlung ab 8 Jahre Wie lange? circa 45 Minuten Verlag Pegasus Spiele Preis 29 Euro

NDR 1 Niedersachsen | 19.12.2020