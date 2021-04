Ja, nein, vielleicht: Ihre besten Entscheidungen Sendedatum: 20.04.2021 05:50 Uhr Entscheidungen zu treffen ist nicht leicht - die Politik und der DFB machen es gerade vor. Ohne uns zu entscheiden, kommen wir aber nicht voran. Was waren die besten Entscheidungen in ihrem Leben?

Die Grünen waren ganz schnell, die Union tut sich schwer und der DFB weiß auch noch nicht, wer neuer Bundestrainer werden soll. Sich zu entscheiden ist oftmals nicht so einfach. Dabei treffen wir täglich hunderte Entscheidungen. Manche davon sind eben so klein, dass sie kaum der Rede wert sind: Kaffee oder Tee? Auto oder Fahrrad? Andere Entscheidungen bringen uns schon eher in Grübeln: Ist das der richtige Job für mich? Welches Auto soll es sein? Und dann gibt es da noch die Entscheidungen, die - in Retrospektive - unser Leben verändert haben. Wir möchten wissen: Was waren die besten und aufregendsten Entscheidungen, die Ihr Leben verändert haben? Doch noch zu der Party zu gehen, auf der Sie die Liebe Ihres Lebens kennengelernt haben. Den sicheren Job zu kündigen, um Ihrem Traumberuf nachzugehen. Eine Familie zu gründen. Auszuwandern. Erzählen Sie es uns - wir freuen uns auf Ihre Geschichten!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Meinung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 20.04.2021 | 05:50 Uhr