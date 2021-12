Genesis: "I Can't Dance"

Sendedatum: 01.01.2022 13:20 Uhr G

"I Can't Dance" - "Ich kann nicht tanzen" - ist eine lustige Nummer, die mehr aus Spaß entstanden ist. Ein Zufallsprodukt, das Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford Millionen beschert. In einer Show des Fernsehsender VH-1 erzählt Phil Collins 1997, dass Tony Banks ein neues Keyboard hat, das kuriose Schlagzeug-Klänge erzeugen kann. Und er, Phil, hat einfach dazu gesungen. "Wir mochten das, ob ihr es glaubt oder nicht!" sagt Phil Collins.

Und so machen sich die drei Musiker damals, im Jahr 1991, an die Arbeit. Tony Banks und Mike Rutherford spielen mit den lustigen Klängen herum, improvisieren und lassen sich dabei von dem The-Clash-Hit "Should I Stay Or Should I Go" inspirieren, den sie zuvor in einem Jeans-Werbespot hören.

Irgendwas mit Blue Jeans

Derweil sitzt Phil Collins in der Ecke und feilt an dem Text. Es soll auch irgendwas mit Blue Jeans sein. Er will sich über die Welt der Werbung und der Models lustig machen. In einem Interview mit der Zeitschrift "Rolling Stone" erzählt Phil Collins: "Das Lied hat nichts mit "nicht tanzen können" zu tun. Es handelt von einem Typen, der gut aussieht, aber keinen geraden Satz sprechen kann. Dabei nimmt jeder Vers einen Jeans-Werbespot aufs Korn. Das war alles nur ein Riesenspaß! Aber das Publikum dachte: 'Was wollen sie uns damit sagen? Ich kann nicht tanzen?' Sie haben den Witz einfach nicht verstanden".

Marschwalzer und Robotertanz

Da hilft auch das lustige Musikvideo nichts, mit dem Genesis noch einen drauf setzen und einen ungelenken Tanz präsentieren, irgendwas zwischen Marschwalzer und Robotertanz. Das Lied steht schließlich Pate bei der Namensgebung des Albums "We Can't Dance", das der erfolgreichste Genesis-Longplayer überhaupt wird.

