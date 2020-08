Stand: 21.08.2020 18:00 Uhr

Generation Mixtape: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Rec-Knopf und wieder Stop: Viele Teenager saßen früher stundenlang in ihrem Kämmerlein und nahmen Kassetten auf – Mitschnitte mit den liebsten Liedern aus dem Radio. Meist konnten sich diejenigen, die so ein Musik-Tape geschenkt bekamen, sehr glücklich schätzen. Viel Arbeit, Mühe und Liebe steckte nicht nur auf dem Band, sondern auch in den Verzierungen der Kassettenhülle.

Ihre Geschichte zum Kassetten-Tape

Haben Sie noch einige der Mix-Tapes aufgehoben? Welche Geschichte gibt es zu den Mix-Tapes zu erzählen? Folgte vielleicht auf das Geschenk einer aufgenommenen Kassette eine Hochzeit? Hören Sie Ihre Mix-Tapes von früher noch immer? Schwelgen Sie mit uns in der Vergangenheit und erzählen Sie uns Ihre Geschichte zum Thema! Waren Sie der König der Mix-Tape-Gestaltung? Wir wollen es wissen. Moderator Jens Krause freut sich über Ihre E-Mail.

Füllen Sie einfach das unten angehängte Formular aus und schicken es ab.

Ihre Geschichte rund um das Mix-Tape: * Name, Vorname: * Wohnort: * Telefonnummer: E-Mail-Adresse: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.08.2020 | 18:00 Uhr