Die neuesten Podcasts im Überblick

Urlaubsplanung in Zeiten von Corona

NDR 1 Niedersachsen - Mensch Margot! - 18.07.2020 19:05 Uhr Autor/in: Käßmann / Voigts

Der Sommerurlaub steht in diesem Jahr unter einem besonderen Stern. Wegen der Pandemie planen viele Menschen die Ferien 2020 nicht so, wie in den Jahren zuvor.