Die Suche nach dem Osterei: Torfhaus Harz Stand: 26.03.2021 13:40 Uhr Am 26. März war das Osterei in Torfhaus im Oberharz versteckt! Schorse versteckt bis zum 1. April jeden Tag ein Osterei an einem anderen Ort in Niedersachsen.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und versteckt täglich ein Osterei in einem anderen Ort. Am Freitag, 26. März ist der gesuchte Ort Torfhaus im Oberharz. Mit 811 Metern ist Torfhaus der höchstgelegene Ort in Niedersachsen, der besonders im Winter zum Leben erwacht. Es gibt Skihütten, Ausflugslokale, ein Outdoorladen und natürlich das Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus. Es informiert Besucherinnen und Besucher über den Harz und seine Tier- und Pflanzenwelt. Außerdem ist es ein beliebter Ausgangspunkt für Wander- und Erlebnistouren im Oberharz. Ein Besuch lohnt sich also bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.

Oster-Ei-Pad geht an... Hardi Wilm aus Goslar.

Mitraten und gewinnen!

Bis zum 1. April fährt Schorse durch Niedersachsen und versteckt Ostereier. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein Oster-Ei-Pad im Wert von 350 Euro. Machen Sie mit - Viel Glück!

