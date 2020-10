Stand: 14.10.2020 13:40 Uhr Berufe-Raten mit Schorse: Der Baumpfleger

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt Berufe vor, die erraten werden sollen. Am Mittwoch, 14. Oktober, ist der dritte gesuchte Beruf der Baumpfleger. Schorse trifft sich in Göttingen mit Steffen Rusche. Er ist Baumpfleger bei Pro Baum und zeigt Schorse, wie er eine 30 Meter hohe Eiche von toten Ästen befreit. Außerdem erzählt er ihm, was seinen Beruf so besonders macht.

iPhone-Gewinner Mittwoch, 14. Oktober: Daniela Müller aus Braunschweig.

Noch bis zum 23. Oktober fährt Schorse durch Niedersachsen und stellt jeden Tag einen neuen Beruf vor, der erraten werden möchte. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein iPhone 11 im Wert von 700 Euro. Machen Sie mit - Viel Glück!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.10.2020 | 13:40 Uhr