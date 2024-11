Stand: 26.11.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Vorverkaufsstart für Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) in Heide

Auch im kommenden Jahr wird es im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival 2025 Konzerte an der Westküste geben: So kommt die Schauspielerin Katja Riemann nach Heide (Kreis Dithmarschen) ins Stadttheater. Sie spielt Tenorblockflöte, Xylophon und Glockenspiel und tritt gemeinsam mit einer Violonistin und einer Pianistin auf. Zusammen spielt das Trio am 7. August 2025 Stücke aus dem Werk "Karneval der Tiere". Istanbul das Schwerpunktthema des Festivals. Bei dem Konzert am 26. Juli im Meldorfer Dom verbinden die Künstler barocke Melodien aus Venedig mit osmanischer Musik des 17. Jahrhunderts. Das Klassikfestival beginnt am 5. Juli. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 8:30 Uhr

Bankmitarbeiter verhindert Überweisung an Trickbetrüger

Internetbetrüger erbeuten häufig hohe Summen von ihren Opfern. Eine 75-jährigen Rentnerin aus Dithmarschen ist nun auf eine Betrugsmasche hereingefallen, bei der Betrüger hohe Summe versprechen, wenn vorher ein Geldbetrag überwiesen wird. Ihr hatten die Betrüger nach Angaben der Polizei 750.000 Euro in Aussicht gestellt. Um an das versprochene Geld zu kommen, ging die Seniorin in eine Heider Bankfiliale (Kreis Dithmarschen), um rund 1.700 Euro zu überweisen. Ein Bankmitarbeiter wurde skeptisch und klärte die Frau über die Betrugsmasche auf. Daraufhin ging sie zur Polizei. Allerdings hatte die Rentnerin vorher schon mehr als 2.000 Euro an verschiedene Konten überwiesen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Heide: Woche der beruflichen Bildung auch am Westküstenklinikum (WKK)

Das Land und die Unternehmen in Schleswig-Holstein wollen etwas gegen den Fachkräftemangel tun. Während der Woche der beruflichen Bildung können sich Schülerinnen und Schüler verschiedene Berufe anschauen, auch am Westküstenklinikum Heide (Kreis Dithmarschen). Das bildet in elf Berufen aus. Nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Elektrotechnik, der Informatik und im kaufmännischen Bereich. Natalie Kohlmorgen hat den Tag am WKK organisiert. Auf Messen habe man zwar die Möglichkeiten, sich zu informieren, aber hier im Krankenhaus könne man erleben, was genau hinter einer Ausbildung stecke. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler haben diese Möglichkeit bereits am Montag im WKK genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

