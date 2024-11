Stand: 26.11.2024 20:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Büsum: Feuer in Hotel

In Büsum im Kreis Dithmarschen ist am Dienstagabend ein Hotel evakuiert worden. Laut Feuerwehr brannte im Wäscheraum ein Trockner. Verletzt wurde niemand. Etwa 30 Einsatzkräfte rückten aus. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Streik bei den Busunternehmen an der Westküste

Auch an der Westküste haben am Dienstag vieleBeschäftigte der privaten Busunternehmen ihre Arbeit niedergelegt. Grund ist der Tarifkampf in Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft ver.di hat einen viertägigen Streik bis Freitag angekündigt. Vor dem Busdepot von Autokraft in Husum (Kreis Nordfriesland) hatten sich am Morgen zahlreiche streikende Busfahrerinnen und Busfahrer versammelt. Am Freitag wollen laut einem Sprecher der Gewerkschaft ver.di Hunderte Busfahrer aus Schleswig-Holstein in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) an einer Kundgebung teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 16:30 Uhr

Glückstadt: Unbekannter soll Kind mit Süßigkeiten angelockt haben

Die Polizei in Glückstadt ermittelt wegen eines möglichen Vorfalls, bei dem ein Unbekannter ein Kind mit Süßigkeiten angelockt haben soll. Die Direktorin des Gymnasiums Gückstadt (Kreis Steinburg) hatte sich laut einer Polizeisprecherin Mitte November bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ein Schüler abends gegen 18.00 Uhr an der Schule von einem Mann angesprochen worden sei. Der Unbekannte hätte dem Kind Süßigkeiten angeboten und hätte ihm sein Auto zeigen wollen. Darauf sei der Junge nicht eingegangen. Der Unbekannte sei laut der Aussage des Schülers mittleren Alters gewesen und hätte graue Haare gehabt. Die Polizei gehe dem Vorfall nach, die Beamten in Glückstadt würden seit der Meldung im Bereich des Detlefsen-Gymnasiums vermehrt Streife fahren. Es gebe bislang aber noch keine Ermittlungsergebnisse und auch keine weiteren Vorfälle, so die Polizeisprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 16:30 Uhr

Heide: Hauptausschuss berät über Stelle zur Schul-Sanierung

In der Stadtverwaltung Heide (Kreis Dithmarschen) soll so schnell wie möglich eine Vollzeit-Stelle für die Schul-Sanierung geschaffen werden. Der Hauptausschuss beschäftigt sich am Dienstag mit einem entsprechenden Antrag von CDU, SPD und FDP. Hintergrund sei der große Sanierungsstau an allen Heider Schulen, sagte CDU-Fraktionschef Marc Trester. Die Ratsversammlung habe zwar den wichtigen Beschluss zum 100 Millionen Euro teuren Neubau des Schulzentrum Heide-Ost auf den Weg gebracht, allerdings müsse man auch um die anderen Heider Schulen kümmern. Das könnten die Mitarbeitenden des Bauamtes nicht nebenbei erledigen. Die Fraktionen möchten eine Projektleitung, die sich ausschließlich mit der Planung der Sanierungen beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 16:30 Uhr

Vorverkaufsstart für Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) in Heide

Auch im kommenden Jahr wird es im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival 2025 Konzerte an der Westküste geben: So kommt die Schauspielerin Katja Riemann nach Heide (Kreis Dithmarschen) ins Stadttheater. Sie spielt Tenorblockflöte, Xylophon und Glockenspiel und tritt gemeinsam mit einer Violonistin und einer Pianistin auf. Zusammen spielt das Trio am 7. August 2025 Stücke aus dem Werk "Karneval der Tiere". Istanbul das Schwerpunktthema des Festivals. Bei dem Konzert am 26. Juli im Meldorfer Dom verbinden die Künstler barocke Melodien aus Venedig mit osmanischer Musik des 17. Jahrhunderts. Das Klassikfestival beginnt am 5. Juli. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Bankmitarbeiter verhindert Überweisung an Trickbetrüger

Eine 75-jährigen Rentnerin aus Dithmarschen ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen, bei der Betrüger hohe Summe versprechen, wenn vorher ein Geldbetrag überwiesen wird. Ihr hatten die Betrüger nach Angaben der Polizei 750.000 Euro in Aussicht gestellt. Um an das versprochene Geld zu kommen, ging die Seniorin in eine Heider Bankfiliale (Kreis Dithmarschen), um rund 1.700 Euro zu überweisen. Ein Bankmitarbeiter wurde skeptisch und klärte die Frau über die Betrugsmasche auf. Daraufhin ging sie zur Polizei. Allerdings hatte die Rentnerin vorher schon mehr als 2.000 Euro an verschiedene Konten überwiesen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Heide: Woche der beruflichen Bildung auch am Westküstenklinikum (WKK)

Das Land und die Unternehmen in Schleswig-Holstein wollen etwas gegen den Fachkräftemangel tun. Während der Woche der beruflichen Bildung können sich Schülerinnen und Schüler verschiedene Berufe anschauen, auch am Westküstenklinikum Heide (Kreis Dithmarschen). Das bildet in elf Berufen aus. Nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Elektrotechnik, der Informatik und im kaufmännischen Bereich. Natalie Kohlmorgen hat den Tag am WKK organisiert. Auf Messen habe man zwar die Möglichkeiten, sich zu informieren, aber hier im Krankenhaus könne man erleben, was genau hinter einer Ausbildung stecke. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler haben diese Möglichkeit bereits am Montag im WKK genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

