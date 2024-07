Wacken-Liveblog: Problemlose Anreise für knapp 28.000 Metalheads Stand: 29.07.2024 16:30 Uhr Am Montagnachmittag sind laut Veranstalter bereits 28.000 Festivalbesucherinnen und -besucher in Wacken. Die Polizei spricht von einer reibungslosen Anreise ohne große Staus. Wir berichten im Liveblog.

Auch Fans zufrieden mit Anreise

Fast überrascht zeigen sich einige Fans, dass sie diesmal so gut durchkommen. Das neue Verkehrssystem, bei dem Besucherinnen und Besucher bestimmten Symbolen folgen und so auf drei verschiedene Routen geleitet werden, stößt auf positives Feedback - wenn nicht gerade die Schilder geklaut wurden. Inzwischen haben es laut Veranstalter 28.000 Metalheads auf das Gelände geschafft. Bis zu 30.000 könnten es am Abend sein.

VIDEO: Erste Metalheads auf dem Weg nach Wacken (4 Min)

Wacken-Tower ist nicht zu verfehlen

Wacken ist nicht nur ein Festival, sondern auch ein Dorf. Hier ist einiges los. Das Info Office kann man nicht verfehlen, es befindet sich direkt am Wacken-Tower, einem ehemaligen Getreidespeicher, auch RaiBa-Turm genannt. Seit 2012 trägt der Turm dauerhaft Wacken-Look. Hier gibt es Merchandise, Handy-Lademöglichkeiten, Geldautomaten und ein Festivalfundbüro.

Polizei schwärmt von der Anreise: "Kein Vergleich zu Vorjahren"

Zwischenbilanz der Polizei: Um halb zwei waren bereits circa 23.000 Besucherinnen und Besucher angereist - also rund ein Drittel der erwarteten Metal-Fans. Die Verkehrsführung laufe wunderbar, so ein Polizeisprecher. Es gebe kaum Staus, das sei "kein Vergleich zu den Vorjahren". Auch ansonsten habe es keine weiteren Vorfälle gegeben. Am Sonntag war Mann vom Festivalgelände geworfen worden, weil er einer Frau das Handy entwendet und sie belästigt hatte.

Artwork Exhibition: Wacken bietet auch Kunst

Beim Wacken Open Air Festival gibt es nicht nur Musik, sondern auch Kunst zu entdecken: Das "Wacken Monument" aus rostrotem Stahl zeigt das typische Handzeichen der Metal-Bewegung - in Überlebensgröße.

Auch in der Wasteland-Area sind die meisten Skulpturen aus Stahl angefertigt worden. In der Artwork Exhibition kann man Postkarten und Drucke erwerben, vor allem Motive im Gothic-Style oder Bilder von Bands.

Premiere beim Wacken Open Air: inklusive Wacken Metal-Band spielt

Erstmals steht die inklusive Metal-Band "Amalgam" am Donnerstag um 12 Uhr auf der Bühne des Wacken Open-Air. Das hat die Evangelische Stiftung Alsterdorf (ESA) in Hamburg mitgeteilt. Inklusiv ist die Band deshalb, weil sie zum Netzwerk "barner 16" gehört, das vom ESA-Unternehmen Alsterarbeit organisiert wird. In der Wheels of Steel Area des Festivals erhalten Menschen mit Behinderung spezielle Unterstützung und da sei auch Alsterarbeit aktiv. Die vierköpfige Band aus Hamburg lasse sich keiner Stilrichtung zuordnen. "Doom, Trash, Death - alle Sorten! Amalgam sind Metal mit alles und scharf", sagen die Musiker über sich selbst.

Wasteland Warriors beim Wacken

Verrostete Fahrzeuge, postapokalyptische Kostüme, laute Motoren: Die Wasteland Warriors sind wieder auf dem Gelände unterwegs. Seit 2013 sind die Performancekünstlerinnen und -künstler fester Bestandteil des Wacken Open Air.

Das Wacken Post Office ist eröffnet

Familie Hausherr-Schowalter ist schon zum zweiten Mal gemeinsam beim Wacken Open Air. Dieses Jahr schreiben die Bremerhavener auch Postkarten. Eine Karte geht ins Pflegeheim an Oma Melita, die ist 91 Jahre alt und "Wacken-Fan aus der Ferne".

Beim Wacken Post Office sind erstmals die Wacken-Briefmarke und -stempel erhältlich.

Kicker, Terrasse, Zapfanlage: Die Rendsburger Wackenfans bauen auf

Im Camp der alteingesessenen Rendsburger Wackenfans stehen inzwischen eine Hantelbank und der Zaun. Jetzt wird die Terrasse aufgebaut und auch eine Zapfanlage darf natürlich nicht fehlen. Mit gut 70 Leuten ist die internationale Gruppe jedes Jahr beim Wacken Open Air. Mit dabei sind auch Kanadier.

Begehrte Wacken-Souvenirs: "Dann müssen wir nachschildern"

NDR-Reporter Sven Jachmann hat am Sonntag Wacken-Fans begleitet, die von der stressfreien Anreise fast überrumpelt waren. Außerdem sind es Verkehrssymbole, die offenbar beliebte Souvenirs abgeben. Wir lernen: "Nachschildern" ist das Gebot der Stunde.

Der Wacken-Wettergott meint's besser als 2023

Guten Morgen aus Wacken! Die Veranstalter erwarten heute dank neuem Anreisekonzept "nur" etwa 10.000 bis 12.000 Fahrzeuge. Meteorologisch erwartet uns in Wacken viel Sonnenschein und Temperaturen bis 24 Grad. Damit kann man arbeiten!

